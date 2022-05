Papa Francesco, simpatico siparietto: richiede una “cura” insolita per il ginocchio malato – nessuno avrebbe potuto immaginarla (Di martedì 17 maggio 2022) Uno scambio di battute con Papa Francesco a Piazza San Pietro si è trasformato subito in un divertentissimo siparietto tra il Santo Padre ed un fedele. Ed è tutta colpa di un alcolico. Ultimamente Papa Francesco ha avuto diversi problemi di salute legati al suo ginocchio, tanto da costringerlo ad usare la sedia a rotelle L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 17 maggio 2022) Uno scambio di battute cona Piazza San Pietro si è trasformato subito in un divertentissimotra il Santo Padre ed un fedele. Ed è tutta colpa di un alcolico. Ultimamenteha avuto diversi problemi di salute legati al suo, tanto da costringerlo ad usare la sedia a rotelle L'articolo NewNotizie.it.

