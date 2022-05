Non solo Lewandowski: il presidente del Barcellona lo ha svelato in diretta! (Di martedì 17 maggio 2022) Ai microfoni di Catalunya Radio, il presidente del Barcellona, Joan Laporta si apre sul futuro del club per quanto riguarda tre nomi caldi, in vista dell’imminente sessione estiva di calciomercato. Nella prima domanda, il protagonista è Frenkie De Jong. Il patron del club spagnolo risponde: “Non so se venderemo i nostri giocatori importanti. Se portiamo a termine alcuni accordi, è possibile che non ce ne sia la necessità. La priorità del club, per adesso, è la situazione finanziaria”. Laporta De Jong Dembele Lewandowski Successivamente è Ousmane Dembelé il secondo calciatore preso in considerazione. Laporta dice che: “Gli abbiamo proposto una nuova offerta contrattuale, e stiamo aspettando una risposta, la prossima settimana”. Infine, l’ultimo calciatore in questione è Robert Lewandowski. Le voci si sono ... Leggi su rompipallone (Di martedì 17 maggio 2022) Ai microfoni di Catalunya Radio, ildel, Joan Laporta si apre sul futuro del club per quanto riguarda tre nomi caldi, in vista dell’imminente sessione estiva di calciomercato. Nella prima domanda, il protagonista è Frenkie De Jong. Il patron del club spagnolo risponde: “Non so se venderemo i nostri giocatori importanti. Se portiamo a termine alcuni accordi, è possibile che non ce ne sia la necessità. La priorità del club, per adesso, è la situazione finanziaria”. Laporta De Jong DembeleSuccessivamente è Ousmane Dembelé il secondo calciatore preso in considerazione. Laporta dice che: “Gli abbiamo proposto una nuova offerta contrattuale, e stiamo aspettando una risposta, la prossima settimana”. Infine, l’ultimo calciatore in questione è Robert. Le voci si sono ...

