Mattino 5 | Stefano Tacconi sta male e la moglie Laura dice “Si è fermato …”

(Di martedì 17 maggio 2022) Sono trascorse soltanto poche settimane da quandosi è sentitoed è stato ricoverato in ospedale per un’emorragia celebrale. Era esattamente il 23 aprile, quando l’ex calciatore è stato ricoverato in ospedale. Pare fosse un giorno molto particolare, visto che era il compleanno della. Proprio quest’ultima a pochi giorni dal malore del marito, pare che abbia rotto il silenzio ed ha rilasciato un’intervista molto interessante al programma di Federica Panicucci. Ma cosa ha dichiarato la donna?, a poche settimane di distanza dal malore parla laè stato moltonelle scorse settimane, ricoverato d’urgenza lo scorso 23 aprile per un’emorragia ...

Advertising

Stefano_Sedrani : @worldernest @M49liberorso E basta anche con sta cazzata degli stipendi da fame!!! Noi applichiamo il ccnl con tutt… - sportli26181512 : Verso Milan-Atalanta, il programma di domani a Milanello: Il sito ufficiale del Milan riporta il programma di doman… - JamesMoonro : @stefano00121 Buon mattino Stefano ?? - Bertolca10 : Quattordici km al traguardo e davanti c'è ancora la fuga del mattino che insegue Stefano #Oldani della Alpecin a 1'… - Stefano_villa73 : @Invisibile18 Da mattino a sera. -

ilmattino.it

... con l'opportunità di vedere in azione i grandi campioni, e domenica con gli ultimi giri al... da Nando Beggio, vicecampione del mondo e due volte campione italiano, aGarelli, anch'...Ventitr anni dopo,pu dirlo: l'esperimento riuscito. Era geometra e lavorava nel Pubblico. ... Cominci ad avere persone fin dalle 8 del, che attendo che apri per avere il giornale. Poi, ... Stefano De Martino, torna in Rai con uno nuovo show: ecco tutti i dettagli Alle 8 del mattino è già nel suo ufficio al secondo piano del Gemelli Molise. Di fronte, una sala riunioni che durante il giorno non è mai vuota. Briefing informali coi collaboratori si alternano a in ...Stefano Tacconi è ancora in ospedale. L'ex portiere è ricoverato ad Alessandria dal 23 aprile per un'emorragia cerebrale causata da ischemia. A Mattino 5 la moglie Laura Speranza e il figlio Andrea ...