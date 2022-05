Le legislative francesi si trasformano in una guerra tra Le Pen e Zemmour (Di martedì 17 maggio 2022) Le elezioni legislative francesi della prima metà di giugno sanciranno anche il vincitore definitivo tra Marine Le Pen ed Eric Zemmour, pure se le presidenziali hanno già spiegato come Oltralpe non sembri esistere uno spazio politico per una destra conservatrice, borghese e distinta dai Les Republicains. L’intellettuale ed autore de “L’uomo maschio” ha provato ad InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 17 maggio 2022) Le elezionidella prima metà di giugno sanciranno anche il vincitore definitivo tra Marine Le Pen ed Eric, pure se le presidenziali hanno già spiegato come Oltralpe non sembri esistere uno spazio politico per una destra conservatrice, borghese e distinta dai Les Republicains. L’intellettuale ed autore de “L’uomo maschio” ha provato ad InsideOver.

Advertising

sisti_federico : RT @leofilippi: France insoumise, verdi, socialisti e comunisti. Tutti insieme in un nuovo Front populaire alle legislative francesi di giu… - donadiomaria : RT @LeftAvvenimenti: France insoumise, verdi, socialisti e comunisti insieme in un nuovo Front populaire alle legislative francesi di giugn… - PierluigiBarber : RT @LeftAvvenimenti: France insoumise, verdi, socialisti e comunisti insieme in un nuovo Front populaire alle legislative francesi di giugn… - LeftAvvenimenti : France insoumise, verdi, socialisti e comunisti insieme in un nuovo Front populaire alle legislative francesi di gi… - EttoreCasoni : RT @leofilippi: France insoumise, verdi, socialisti e comunisti. Tutti insieme in un nuovo Front populaire alle legislative francesi di giu… -