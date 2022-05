Invalidità | certificato medico | cos’è il Modulo SS3 e come ottenerlo

Leggi su leggioggi

(Di martedì 17 maggio 2022) Il riconoscimento da parte dell’INPS di un’pensionabile e dei relativi benefici economici è subordinato al rilascio di unintroduttivo (SS3) attestante le patologie invalidanti. Il documento è trasmesso in via telematica dalsecondo le modalità a suo tempo definite con la Circolare INPS del 2 luglio 2012 numero 91. Alla Circolare in parola ha fatto seguito il Messaggio dell’Istituto del 10 gennaio 2014 numero 487 con cui è stata comunicata l’obbligatorietà del canale telematico per la compilazione e l’invio delintroduttivo. Quest’ultimo, in particolare, oltre ai dati anagrafici, contiene una serie di informazioni di tipo sanitario utili per determinare il diritto del cittadino alle prestazioni INPS. Analizziamo in dettaglio...