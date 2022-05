Il sovrintendente scolastico accusato di aver ricattato un professore per fargli alzare il voto del figlio

(Di martedì 17 maggio 2022) I voti delin musica e tecnologia non lo soddisfacevano, così, “adirato”, avrebbe minacciato di “inviare gli ispettori” e di “chiedere una verifica delle valutazioni” dei rispettivi insegnanti “abusando della propria qualità e dei propri poteri”: questa l’accusa della Procura nei confronti di Vincenzo Gullotta,che avrebbe fatto pressione sul preside della scuola media Ugo Foscolo di Bolzano Franco Lever e su un, Francesco Migliaccio. Gullotta avrebbe usato il suo ruolo per chiedere un ritocco al rialzo dei voti del, e per questo motivo nei suoi confronti sono state formulate le ipotesi di reato per errore determinato dall’altrui inganno, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e induzione indebita a dare o promettere ...

