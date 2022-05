Giornata mondiale contro l’omofobia: ecco le canzoni più significative da ascoltare (Di martedì 17 maggio 2022) Oggi 17 maggio 2022 è la Giornata mondiale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. Questa ricorrenza, conosciuta anche con l’acronimo inglese Idaho (International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia), è riconosciuta dall’Unione Europea e dalle Nazioni Unite. Scopriamo, insieme, quali sono le canzoni più belle e più intense da ascoltare oggi. canzoni italiane contro l’omofobia Andrea – Fabrizio De Andrè (1978) La meravigliosa canzone di Faber dal titolo “Andrea” è principalmente un brano contro la guerra. Tuttavia mette in evidenza anche l’atteggiamento che caratterizza gli omosessuali. L’opera musicale parla, infatti, di un amore passionale e stupendo che unisce due uomini: ... Leggi su zon (Di martedì 17 maggio 2022) Oggi 17 maggio 2022 è la, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. Questa ricorrenza, conosciuta anche con l’acronimo inglese Idaho (International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia), è riconosciuta dall’Unione Europea e dalle Nazioni Unite. Scopriamo, insieme, quali sono lepiù belle e più intense daoggi.italianeAndrea – Fabrizio De Andrè (1978) La meravigliosa canzone di Faber dal titolo “Andrea” è principalmente un branola guerra. Tuttavia mette in evidenza anche l’atteggiamento che caratterizza gli omosessuali. L’opera musicale parla, infatti, di un amore passionale e stupendo che unisce due uomini: ...

