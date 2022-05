Fincantieri, a Palermo si realizza un’unità anfibia per il Qatar: via ai lavori (Di martedì 17 maggio 2022) Si è svolta presso lo stabilimento di Palermo l’impostazione dell’unità anfibia (Lpd – Landing platform dock) commissionata a Fincantieri dal Ministero della Difesa del Qatar nell’ambito del programma di acquisizione navale nazionale. Alla cerimonia hanno partecipato Ahmad Al Hammadi, Qatari Emiri Naval Forces Head of Project Control Office-Italy, e, per Fincantieri, Marcello Giordano e Umberto Aloi, rispettivamente Direttore dello stabilimento di Palermo e Responsabile Programmi Export. L’unità LPD è progettata in accordo al regolamento Rinamil (regolamento per la classificazione delle navi militari) per garantire collegamenti terra-aria-marini estremamente efficienti. Sarà altamente flessibile e in grado di svolgere diversi tipi di compiti, dagli interventi ... Leggi su ildenaro (Di martedì 17 maggio 2022) Si è svolta presso lo stabilimento dil’impostazione dell’unità(Lpd – Landing platform dock) commissionata adal Ministero della Difesa delnell’ambito del programma di acquisizione navale nazionale. Alla cerimonia hanno partecipato Ahmad Al Hammadi,i Emiri Naval Forces Head of Project Control Office-Italy, e, per, Marcello Giordano e Umberto Aloi, rispettivamente Direttore dello stabilimento die Responsabile Programmi Export. L’unità LPD è progettata in accordo al regolamento Rinamil (regolamento per la classificazione delle navi militari) per garantire collegamenti terra-aria-marini estremamente efficienti. Sarà altamente flessibile e in grado di svolgere diversi tipi di compiti, dagli interventi ...

