Dybala: la Roma in pole position per la Joya? (Di martedì 17 maggio 2022) La Roma di Mourinho sarebbe in testa per aggiudicarsi in estate Paulo Dybala: superata la concorrenza dell’Inter? Dopo le lacrime allo Stadium, per Dybala inizia il periodo delle riflessioni: se accettare la corte dell’Inter o guardarsi ancora intorno. Secondo quanto riporta larepubblica.it la Roma sarebbe in prima fila adesso per l’argentino, dopo la chiusura emotiva all’Inter di ieri. Mourinho avrebbe dato il suo ok. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022) Ladi Mourinho sarebbe in testa per aggiudicarsi in estate Paulo: superata la concorrenza dell’Inter? Dopo le lacrime allo Stadium, perinizia il periodo delle riflessioni: se accettare la corte dell’Inter o guardarsi ancora intorno. Secondo quanto riporta larepubblica.it lasarebbe in prima fila adesso per l’argentino, dopo la chiusura emotiva all’Inter di ieri. Mourinho avrebbe dato il suo ok. L'articolo proviene da Calcio News 24.

