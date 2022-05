Black Mirror 6 in fase di sviluppo a Netflix (Di martedì 17 maggio 2022) Torna l'oscura serie distopica amata dai fan, Netflix ha messo in cantiere la sesta stagione di Black Mirror che si preannuncia 'più cinematografica'. Black Mirror 6 in arrivo. Netflix ha messo in cantiere una nuova stagione, la sesta, dell'inquietante serie distopica che arriverà sullo streamer quasi tre anni dopo dopo la quinta stagione, composta da soli tre episodi. Variety ha anticipato l'avvio del casting per i nuovi episodi. A quanto sappiamo finora, la sesta stagione di Black Mirror sarà più imponente della precedente e sarà "più cinematografica nel formato, con ogni episodio realizzato come se si trattasse di un film indipendente." la notizia del ritorno di Black Mirror giunge come una sorpresa, visto che lo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 17 maggio 2022) Torna l'oscura serie distopica amata dai fan,ha messo in cantiere la sesta stagione diche si preannuncia 'più cinematografica'.6 in arrivo.ha messo in cantiere una nuova stagione, la sesta, dell'inquietante serie distopica che arriverà sullo streamer quasi tre anni dopo dopo la quinta stagione, composta da soli tre episodi. Variety ha anticipato l'avvio del casting per i nuovi episodi. A quanto sappiamo finora, la sesta stagione disarà più imponente della precedente e sarà "più cinematografica nel formato, con ogni episodio realizzato come se si trattasse di un film indipendente." la notizia del ritorno digiunge come una sorpresa, visto che lo ...

