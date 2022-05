“Berlusconi uomo di pace, nessun cambio di posizione”: la rassicurazione di Tajani (Di martedì 17 maggio 2022) ROMA – “Berlusconi uomo di pace, ha detto in sostanza che per sedersi al tavolo della pace non bisogna inasprire i toni della polemica ma non c’è nessun cambio di posizionamento. Forza Italia è dalla parte dell’Occidente, della Nato; però Berlusconi, che vorrebbe che si concludesse in tempi rapidi il conflitto in Ucraina, dice abbassiamo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Berlusconi avverte: “La guerra sarà lunga se non portiamo Putin a negoziare” Renzi “chiama” la Carfagna a Italia Viva Per Salvini il Mes non è un derby Berlusconi garantisce che la coalizione resterà unita Per Berlusconi evoluzione clinica favorevole, si ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 17 maggio 2022) ROMA – “di, ha detto in sostanza che per sedersi al tavolo dellanon bisogna inasprire i toni della polemica ma non c’èdi posizionamento. Forza Italia è dalla parte dell’Occidente, della Nato; però, che vorrebbe che si concludesse in tempi rapidi il conflitto in Ucraina, dice abbassiamo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::avverte: “La guerra sarà lunga se non portiamo Putin a negoziare” Renzi “chiama” la Carfagna a Italia Viva Per Salvini il Mes non è un derbygarantisce che la coalizione resterà unita Perevoluzione clinica favorevole, si ...

