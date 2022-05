Berlusconi non dimentica: “Scudetto al Milan e Monza in Serie A” (Di martedì 17 maggio 2022) “Il mio cuore Milanista non può che sperare in un’affermazione del Milan che secondo me merita anche per il gioco messo in campo durante tutto il campionato. Quello che è più importante ancora per me è che il Monza vinca i playoff e possa giocare in Serie A contro il Milan“. Queste le parole del leader di Forza Italia, ex presidente del Milan e ‘patron’ del Monza, Silvio Berlusconi, al termine del vertice di centrodestra ad Arcore, con un piccolo focus calcistico tra Meloni e Salvini. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) “Il mio cuoreista non può che sperare in un’affermazione delche secondo me merita anche per il gioco messo in campo durante tutto il campionato. Quello che è più importante ancora per me è che ilvinca i playoff e possa giocare inA contro il“. Queste le parole del leader di Forza Italia, ex presidente dele ‘patron’ del, Silvio, al termine del vertice di centrodestra ad Arcore, con un piccolo focus calcistico tra Meloni e Salvini. SportFace.

Advertising

Piu_Europa : Rieccolo, è riapparso. Dopo tre mesi di silenzio, Silvio Berlusconi è tornato. E no, non per condannare la guerra… - petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, Berlusconi: “Siamo in guerra anche noi perché mandiamo le armi”. E critica Biden e Nato: “Co… - La7tv : #intanto Ucraina, Berlusconi critica Biden: 'Un leader mondiale che doveva avvicinare Putin al tavolo della mediazi… - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #Berlusconi non dimentica: 'Scudetto al #Milan e #Monza in Serie A' - NilusIV : RT @Cocapolitik: A me #Berlusconi non sta simpatico. Ma ha detto solo che #Putin con queste premesse non si siederà al tavolo con #Zelenski… -