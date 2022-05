Anche Ken ha la vitiligine. E Barbie porta un apparecchio acustico (Di martedì 17 maggio 2022) Inclusività, è questa la preziosa parola che dobbiamo fare nostra e che dobbiamo insegnare ai bambini, alle future generazioni del domani. Perché chiunque ha il diritto e il dovere di sentirsi a suo agio nella società, di ritrovare una piccola parte di sé negli standard di bellezza nel mondo, di riconoscere quella imperfetta unicità che ci caratterizza e che ci rende speciali. Ed è probabilmente per perseguire questo obiettivo che la Mattel ha scelto di introdurre nel mercato una nuova coppia di Barbie e Ken. Diversi da quelli che conoscevamo, lontani da quell’ideale di perfezione e bellezza che è stato perpetuato per secoli generando stereotipi, pregiudizi e discriminazioni. Ma loro, Barbie e Ken, hanno infranto le regole mostrandosi per la prima volta in una normale diversità, la stessa in cui migliaia di bambini e bambini possono ritrovarsi affinché ... Leggi su dilei (Di martedì 17 maggio 2022) Inclusività, è questa la preziosa parola che dobbiamo fare nostra e che dobbiamo insegnare ai bambini, alle future generazioni del domani. Perché chiunque ha il diritto e il dovere di sentirsi a suo agio nella società, di ritrovare una piccola parte di sé negli standard di bellezza nel mondo, di riconoscere quella imperfetta unicità che ci caratterizza e che ci rende speciali. Ed è probabilmente per perseguire questo obiettivo che la Mattel ha scelto di introdurre nel mercato una nuova coppia die Ken. Diversi da quelli che conoscevamo, lontani da quell’ideale di perfezione e bellezza che è stato perpetuato per secoli generando stereotipi, pregiudizi e discriminazioni. Ma loro,e Ken, hanno infranto le regole mostrandosi per la prima volta in una normale diversità, la stessa in cui migliaia di bambini e bambini possono ritrovarsi affinché ...

