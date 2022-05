Amici21: tutti d’accordo, Albe non meritava la finale! Ma il web sobbalza “programma truccato” (Di martedì 17 maggio 2022) Polemiche e dissapori a 24h dalla fine di Amici21. Albe non meritava la finale e la critica sapeva già chi votare? Lapidari i commenti sui social La stampa spreca un voto, l’unico dato a favore di Albe e l’unico che poteva regalare ad Alex la chance di dividere il premio della critica di 50k con Sissi. Sui social tanti i commenti e le polemiche, sia su Albe “ripetitivo e già visto” a detta del web, sia sulla stampa collegata in studio durante l’ultimo atto del talent show. La critica quindi premia Sissi, dopo di lei Alex che a causa di “un voto perso” dato ad Albe non riesce a condividere il bottino con la cantante. Ma non finisce qui! Il pubblico social, nonostante riconosca la bravura di Albe, ritiene che il suo ruolo in finale sia stato sprecato e che, al suo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 17 maggio 2022) Polemiche e dissapori a 24h dalla fine dinonla finale e la critica sapeva già chi votare? Lapidari i commenti sui social La stampa spreca un voto, l’unico dato a favore die l’unico che poteva regalare ad Alex la chance di dividere il premio della critica di 50k con Sissi. Sui social tanti i commenti e le polemiche, sia su“ripetitivo e già visto” a detta del web, sia sulla stampa collegata in studio durante l’ultimo atto del talent show. La critica quindi premia Sissi, dopo di lei Alex che a causa di “un voto perso” dato adnon riesce a condividere il bottino con la cantante. Ma non finisce qui! Il pubblico social, nonostante riconosca la bravura di, ritiene che il suo ruolo in finale sia stato sprecato e che, al suo ...

Advertising

AmiciUfficiale : Stasera che sera con LA FINALE di #Amici21! Noi siamo carichissimi e voi? Vi aspettiamo tutti alle 21.20 su Canale… - AmiciUfficiale : I nostri giudici sono pronti… O quasi ?? e voi? Manca sempre meno all’inizio della “grandissima Finale” di #Amici21,… - LCuccarini : Il tempo è volato via. Sembra ieri che ci siamo conosciuti ed eccoci alla finale. Che questa esperienza vi resti n… - aviola59 : Ci pensiamo al fatto che Albe non ha visto la sua famiglia per 8 mesi (come tutti gli altri ragazzi) e che solo ogg… - Federicabuon1 : RT @Lucia1316171: Solo aspetti positivi:Alex torna a casa con Cosmary, l'affetto di tutti i compagni, un disco d'oro, 27.000€, i compliment… -