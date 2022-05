“Al posto di Maria De Filippi”. Mediaset, la decisione pochi giorni dopo la fine di Amici 21 (Di martedì 17 maggio 2022) Mediaset deve inevitabilmente rivedere tutto, visto che Maria De Filippi ha terminato uno dei programmi più di successo dell’emittente di Pier Silvio Berlusconi. Nella serata di domenica 15 maggio è stato annunciato il nome del vincitore di Amici 21, il cantante Luigi Strangis, che ha battuto il ballerino Michele nello scontro conclusivo e si è portato a casa la coppa e 150mila euro. E ora che succede a Canale 5? Il ‘Biscione’ ha già fatto sapere come intende sostituire la regina della tv. Ma Maria De Filippi è protagonista a Mediaset anche con Uomini e Donne, che finirà nelle prossime settimane. Come riferito dal sito , stanno già iniziando a circolare con forza i nomi di coloro che potrebbero sedersi sul trono di Uomini e Donne nella stagione televisiva 2022-2023. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 17 maggio 2022)deve inevitabilmente rivedere tutto, visto cheDeha terminato uno dei programmi più di successo dell’emittente di Pier Silvio Berlusconi. Nella serata di domenica 15 maggio è stato annunciato il nome del vincitore di21, il cantante Luigi Strangis, che ha battuto il ballerino Michele nello scontro conclusivo e si è portato a casa la coppa e 150mila euro. E ora che succede a Canale 5? Il ‘Biscione’ ha già fatto sapere come intende sostituire la regina della tv. MaDeè protagonista aanche con Uomini e Donne, che finirà nelle prossime settimane. Come riferito dal sito , stanno già iniziando a circolare con forza i nomi di coloro che potrebbero sedersi sul trono di Uomini e Donne nella stagione televisiva 2022-2023. ...

Advertising

Pontifex_it : Le lacrime di coloro che soffrono non sono sterili. Sono una preghiera silenziosa che sale fino al cielo e che in M… - MarcoBobbygoal : @capuanogio Il problema e' posto, secondo me, in maniera errata. Contrapporre la 'politica dei giovani' ai 'pronti'… - 1DcometoItaly : RT @itsjustboh: MA VOI L’AVETE CAPITO CHE AL POSTO DI TENERSI LA COPPA LUI TENEVA LA SCARPA DI MARIA DE FILIPPI IO VI GIURO STO MORENDO #ca… - chia_ica89 : @peppe_roncino @nico__pasi Fatto pena però Di Maria é meglio di Berna che prenderà il suo posto - rabiotmachia : Posto che secondo me in una campagna acquisti numerosa due parametri zero sono vitali, soprattutto in un mercato ch… -