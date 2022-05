Vaiolo delle scimmie, altri due casi individuati a Londra. L’agenzia per la sicurezza sanitaria: “Accertamenti in corso” (Di lunedì 16 maggio 2022) L’agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa) sta facendo Accertamenti su alcuni casi di Vaiolo delle scimmie contratto da umani. I sintomi con cui si manifesta sono soprattutto febbre, mal di testa e dolori muscolari e alla schiena. È possibile che in alcuni casi si presenti anche un’eruzione cutanea. A Londra una coppia è risultata positiva nei giorni scorsi, ma si tratta del terzo caso rilevato in Inghilterra durante questo mese. Un paziente è ricoverato nell’unità di malattie infettive dell’ospedale di St Mary, l’Imperial College Healthcare NHS Trust di Londra, l’altro non ha avuto bisogno di cure ospedaliere. Le ultime due persone che hanno contratto il virus non hanno niente a che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022)per ladel Regno Unito (Ukhsa) sta facendosu alcunidicontratto da umani. I sintomi con cui si manifesta sono soprattutto febbre, mal di testa e dolori muscolari e alla schiena. È possibile che in alcunisi presenti anche un’eruzione cutanea. Auna coppia è risultata positiva nei giorni scorsi, ma si tratta del terzo caso rilevato in Inghilterra durante questo mese. Un paziente è ricoverato nell’unità di malattie infettive dell’ospedale di St Mary, l’Imperial College Healthcare NHS Trust di, l’altro non ha avuto bisogno di cure ospedaliere. Le ultime due persone che hanno contratto il virus non hanno niente a che ...

