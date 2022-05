Una Vita: arriva il momento della verità per Alodia (Di lunedì 16 maggio 2022) Una Vita, arriva il momento della verità per Alodia: la ragazza non sta bene e si reca da un dottore, ecco le anticipazioni per la soap. L’appuntamento del week end di Una Vita è stato sicuramente ricco di eventi; come abbiamo visto, gli Olmedo sono usciti di scena dopo il furto a casa di Marcos L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 16 maggio 2022) Unailper: la ragazza non sta bene e si reca da un dottore, ecco le anticipazioni per la soap. L’appuntamento del week end di Unaè stato sicuramente ricco di eventi; come abbiamo visto, gli Olmedo sono usciti di scena dopo il furto a casa di Marcos L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Pontifex_it : Ognuno di noi è chiamato alla #santità, a una santità unica e irripetibile. Il Signore ha un progetto di amore per… - ladyonorato : Genova, morì a 32 anni dopo il vaccino AstraZeneca: la sua vita per lo Stato italiano vale 70mila euro. Meno di una… - fraversion : al netto di ascolti e mega show televisivo, è stato bellissimo vedere di nuovo Torino piena di vita, dinamica, con… - ParrocchiaF : RT @Pontifex_it: Ognuno di noi è chiamato alla #santità, a una santità unica e irripetibile. Il Signore ha un progetto di amore per ciascun… - VinPis78 : RT @SalvatValentin: L'amore può aspettare una vita la passione non aspetta un secondo buongiorno -