Una “nuova” stazione e più binari: Fs potenzia la linea ferroviaria Roma-Fiumicino Aeroporto (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma – Continua a Roma e in tutto il Lazio la “cura del ferro”. Ferrovie dello Stato Italiane ha infatti presentato il Piano Industriale 2022-2031 che prevede oltre 190 miliardi di investimenti con un impatto sull’economia nazionale stimabile in 2-3 punti percentuali di PIL. Ad illustrare le novità la Presidente, Nicoletta Giadrossi, e l’Amministratore Delegato, Luigi Ferraris. Il Piano prevede una profonda ridefinizione della governance e un nuovo assetto organizzativo che aggrega le società controllate da FS in quattro poli di business: “Infrastrutture”, “Passeggeri”, “Logistica” e “Urbano”. La visione strategica e industriale di lungo periodo ha, tra i suoi principali obiettivi, dare certezza di esecuzione alle opere infrastrutturali nei tempi previsti; favorire il trasporto collettivo multimodale rispetto al trasporto privato; incrementare fino a ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 16 maggio 2022)– Continua ae in tutto il Lazio la “cura del ferro”. Ferrovie dello Stato Italiane ha infatti presentato il Piano Industriale 2022-2031 che prevede oltre 190 miliardi di investimenti con un impatto sull’economia nazionale stimabile in 2-3 punti percentuali di PIL. Ad illustrare le novità la Presidente, Nicoletta Giadrossi, e l’Amministratore Delegato, Luigi Ferraris. Il Piano prevede una profonda ridefinizione della governance e un nuovo assetto organizzativo che aggrega le società controllate da FS in quattro poli di business: “Infrastrutture”, “Passeggeri”, “Logistica” e “Urbano”. La visione strategica e industriale di lungo periodo ha, tra i suoi principali obiettivi, dare certezza di esecuzione alle opere infrastrutturali nei tempi previsti; favorire il trasporto collettivo multimodale rispetto al trasporto privato; incrementare fino a ...

