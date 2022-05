Ultime Notizie – Ucraina, “forze Kiev a confine con Russia” – Video (Di lunedì 16 maggio 2022) Un Video diffuso dal ministero della Difesa di Kiev mostrerebbe forze ucraine al confine con la Russia, nell’est dell’Ucraina. Il filmato è stato diffuso nelle scorse ore e mostra una decina di soldati che posano vicino a una postazione con i colori ucraini. “Il 227esimo battaglione della 127esima Brigata delle forze di difesa territoriale delle forze armate dell’Ucraina della città di Kharkiv ha respinto i russi e ha raggiunto un tratto del confine di stato”, afferma il ministero della Difesa nel post diffuso su Facebook con il Video, come riporta Ukrinform. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) Undiffuso dal ministero della Difesa dimostrerebbeucraine alcon la, nell’est dell’. Il filmato è stato diffuso nelle scorse ore e mostra una decina di soldati che posano vicino a una postazione con i colori ucraini. “Il 227esimo battaglione della 127esima Brigata delledi difesa territoriale dellearmate dell’della città di Kharkiv ha respinto i russi e ha raggiunto un tratto deldi stato”, afferma il ministero della Difesa nel post diffuso su Facebook con il, come riporta Ukrinform. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

