Ultime Notizie – Amici 2022, vince Luigi: battuto Michele in sfida finale (Di lunedì 16 maggio 2022) Il cantante Luigi ha vinto la 21° edizione di “Amici” al termine della prima finale a sei concorrenti della storia del talent di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, e si è aggiudicato un premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro. Luigi ha prevalso nella sfida tra i due superfinalisti. Nel finale si sono infatti sfidati Luigi, in quanto vincitore del circuito del canto, e Michele, vincitore del circuito del ballo, al quale è andato comunque il premio di vincitore di categoria di 50 euro in gettoni d’oro. Il Premio della Critica Tim del valore di 50 mila euro, deciso da una giuria composta da giornalisti delle principali testate cartacee e web, è andato alla cantautrice Sissi. Ai due superfinalisti che si sono ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) Il cantanteha vinto la 21° edizione di “” al termine della primaa sei concorrenti della storia del talent di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, e si è aggiudicato un premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro.ha prevalso nellatra i due superfinalisti. Nelsi sono infattiti, in quanto vincitore del circuito del canto, e, vincitore del circuito del ballo, al quale è andato comunque il premio di vincitore di categoria di 50 euro in gettoni d’oro. Il Premio della Critica Tim del valore di 50 mila euro, deciso da una giuria composta da giornalisti delle principali testate cartacee e web, è andato alla cantautrice Sissi. Ai due superfinalisti che si sono ...

