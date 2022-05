Ucraina, l'esercito di Kiev distrugge un ponte per fermare l'avanzata russa nel Donbass (Di lunedì 16 maggio 2022) Le forze armate ucraine hanno fatto esplodere un ponte sul fiume Seversky Donets, per fermare l'avanzata russa nel Donbass. Il viadotto collega una zona strategica tra Rubezhnoye e Severodonetsk. Nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) Le forze armate ucraine hanno fatto esplodere unsul fiume Seversky Donets, perl'nel. Il viadotto collega una zona strategica tra Rubezhnoye e Severodonetsk. Nel ...

