Serena Carella parla dopo la finale di Amici: "Sono felicissima di tutto questo" (Di lunedì 16 maggio 2022) Serena Carella è felicissima di aver preso parte ad Amici 21. Anche se non è riuscita a vincere l'ambito premio della finale, non è tornata a casa a mani vuote. Infatti, Sono state molte le persone che non hanno potuto fare a meno di notare il suo talento. Nonostante i continui scontri con Alessandra Celentano, ha sempre dato tutta se stessa per farcela. Poco dopo l'eliminazione dal programma di Maria De Filippi, ha risposto ad alcune domande per Witty. In particolare, ha parlato delle emozioni provate e dell'imminente partenza per New York. Potrebbe interessarti: Amici 21, dove vedere la replica della puntata del serale Amici 21, le dichiarazioni di Serena Carella ...

