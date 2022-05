Advertising

Acquis_view : Pensa se adesso si scopre che la compagna delle elementari non lo era per davvero e si sta inventando tutto #Giro105 -

leggo.it

L'uomo aveva sorpreso laa letto con l'amante e, dopo aver preso un coltello da cucina e un attrezzo da giardinaggio, si è scagliato contro i due. La donna è stata colpita più volte all'...E' così che metterà Vinny spalle al muro costringendolo a confessare : Thomasfinalmente che ... Il dottore non sa ancora della sofferta decisione della sua: la Forrester ha di recente ... Scopre la compagna a letto con l'amante e li accoltella Ha scoperto la compagna in casa con l'amante e l'ha ferita con un coltello da cucina. La vittima è ora ricoverata in condizioni disperate, il suo aggressore è piantonato ...La tragica scoperta nel tardo pomeriggio in un appartamento in via .... La giovane ha chiamato il 112, che ha inviato sul posto il personale sanitario, ma per il ragazzo non c'era più nulla da fare. S ...