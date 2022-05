Saras, primo trimestre 2022 in utile per 77 milioni (Di lunedì 16 maggio 2022) Saras archivia il primo trimestre con un ebitda reported di gruppo positivo per 156,3 milioni di euro (positivo per 27,1 milioni di euro nel primo trimestre 2021) e risultato netto reported di gruppo positivo per 76,6 milioni di euro ( in rosso per 23,8 milioni nel primo trimestre 2021) in forte incremento nonostante le basse L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 16 maggio 2022)archivia ilcon un ebitda reported di gruppo positivo per 156,3di euro (positivo per 27,1di euro nel2021) e risultato netto reported di gruppo positivo per 76,6di euro ( in rosso per 23,8nel2021) in forte incremento nonostante le basse L'articolo

Advertising

_ElPrincipe22 : RT @CalcioFinanza: La #Saras di #Moratti chiude primo trimestre 2022 in utile per 77 milioni - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: La #Saras di #Moratti chiude primo trimestre 2022 in utile per 77 milioni - Yuro_23 : RT @CalcioFinanza: La #Saras di #Moratti chiude primo trimestre 2022 in utile per 77 milioni - CalcioFinanza : La #Saras di #Moratti chiude primo trimestre 2022 in utile per 77 milioni -