San Vittorino | le opposizioni | “No a comportamenti anti-istituzionali”

(Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSulla vicenda del Sani gruppi di opposizione a palazzo Mosti intervengono con una nota congiunta: “Sulla vicenda dell’affidamento dei plessi del sanall’Università degli Studi del Sannio, l’opposizione di Palazzo Mosti si è ritrovata in due considerazioni di fondo: stima per l’operato e per le progettualità dell’Università in materia di benessere studentesco, netta disapprovazione per il metodo di lavoro condotto dall’amministrazione comunale, ispirato unicamente ai criteri dell’urgenza e della rincorsa ai progetti altrui. L’UniSannio dispone di quei locali formalmente affidati dal Comune alla stessa già dal 2009, ma la cui concessione era scaduta nel 2019. Solo per via dell’urgenza di dover consegnare un progetto nell’ambito del PNRR, la cui scadenza è questa settimana, ci siamo ritrovati in fretta e ...

'Sulla vicenda dell'affidamento dei plessi delall'Università degli Studi del Sannio, l'opposizione di Palazzo Mosti si è ritrovata in due considerazioni di fondo: stima per l'operato e per le progettualità dell'Università in materia ...e Conservatorio, un tandem involontario che però tierne banco in questa delicata fase politica. E' ben noto che a Mastella non sia andato giù l'intoppo sulla nomina di Rossi, su cui ...Diciannove voti favorevoli, 8 astenuti (si tratta dei consiglieri di Alternativa per Benevento e Civico22) e uno contrario (il capogruppo di Prima Benevento, Rosetta De Stasio): con questi numeri il C ...“Questa mattina il Consiglio Comunale discute la proposta di assegnazione alla Università del Sannio dei locali del complesso San Vittorino ma non sono stati ancora forniti chiarimenti in merito alla ...