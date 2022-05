Rilascio banda 700 e refarming frequenze Digitale Terrestre Liguria 16 Maggio 2022

(Di lunedì 16 maggio 2022) In attuazione della nuova Road Map, rimodulata con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2021, si parte con ildella700 e il riposizionamento delledelle emittenti televisive sullasub700.Si avvia dunque la riorganizzazione progressiva per l’attuazione del Piano Nazionale di Assegnazionecon la ripartizione delletra le...

Rispetto all'attuale, il nuovo standard consentirà un miglioramento della qualità visiva, dell'alta definizione ed ildelle frequenze in694 - 790 MHz (la cosiddetta "700", per i ...II refarming, ossia il trasferimento di molte emittenti in nuove posizioni e frequenze a causa deldella700, ha inciso e non poco sulla corretta visione dei TG regionali di proprio ... Rilascio banda 700 e refarming frequenze Digitale Terrestre Liguria (9 Maggio 2022) 10 MAGGIO: ANDORA, AURIGO, BORGOMARO, CARAVONICA, CERVO, CESIO, CHIUSANICO, CHIUSAVECCHIA, CIPRESSA, CIVEZZA, COSTARAINERA, DIANO ARENTINO, DIANO CASTELLO, DIANO MARINA, DIANO SAN PIETRO, DOLCEDO, IMP ...In Sicilia è cominciato lo switch-off, cioè lo spegnimento del vecchio segnale del digitale terrestre. Cosa fare se non si vedono più i canali.