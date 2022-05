Pace fatta tra Fedez e J-Ax? Ecco cosa è successo E su Twitter i fan commentano | “Abbiamo bisogno di una loro hit insieme”

(Di lunedì 16 maggio 2022)trae J-Ax? Stando allestorie, sembra proprio di sì. Nella giornata di ieri, 15 maggio,ha postato una story mentre, in macchina, rimbombava Senza pagare (la hit del 2017 contenuta in Comunisti col Rolex, l’album di coppia del rapper e J-Ax).aveva interrotto i rapporti con Ax dopo il grande concerto tenutosi a San Siro nel 2018. Da quel momento, tra i due, il silenzio più totale. Qualche giorno fa, ai microfoni del podcast One more time di Luca Casadei, J-Ax è tornato sull’argomento: “Io odio il conflitto, faccio finta che vada tutto bene e poi tronco di netto. Il mio terapista l’ha definita come una sindrome dell’agente segreto. Conavevo innanzitutto un’affinità artistica, ci ha unito anche l’amore per il punk rock. È uno che ...

Advertising

Destradipopolo : “QUELLO CHE ALLONTANA LA PACE VA MESSO IN LISTA DI ATTESA”. POI CERCA DI RADDRIZZARE IL COLPO MA LA FRITTATA È FATT… - Novaxdimrd : @repubblica Prove di distensione?? Pace fatta?????? PS....per la cronaca e tutti i fanboy di m...italiani pro ucraina.… - Poghos2003 : @AriuRob @YoshiIrai @PoliticaPerJedi Sei la disonestà intellettuale fatta persona. È stato un golpe e causalmente i… - RSD_studiodelta : Fedez e J-Ax, pace fatta? - cn1926it : #Insigne-#ADL la pace è fatta. Lorenzo inviterà il presidente alla sua festa d'addio -

'La critica aperta verso Conte,(da Di Maio, dna) di fronte ai reporter di tutti i TG, ... come si conviene quando sono in gioco lae i principi fondamentali garantiti dalla Costituzione'. E ...... non è statain modo serio. Non affronta i problemi veri della giustizia ", nonostante oggi ... Annamaria Bernardini De/ "Da bambina ho subìto un abuso sessuale da un medico" Come ha spiegato ...In Ucraina sono presenti 50 punti Caritas per la distribuzione degli aiuti umanitari, 160 chiese sono state distrutte. "La guerra non è una soluzione, va data una possibilità alla pace" anche perché " ...Annamaria Bernardini de Pace al referendum sulla giustizia: “più importanti di quelli su aborto e divorzio. C'è una lobby del silenzio contro il voto...” ...