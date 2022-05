'Ndrangheta: dibattito al Liceo italiano di Buenos Aires (Di lunedì 16 maggio 2022) L'impatto criminale che il fenomeno mafioso, ed in particolare quello della 'Ndrangheta calabrese, ha sulla società, è stato illustrato oggi agli studenti del Liceo italiano 'Cristoforo Colombo' di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) L'impatto criminale che il fenomeno mafioso, ed in particolare quello della 'calabrese, ha sulla società, è stato illustrato oggi agli studenti del'Cristoforo Colombo' di ...

Advertising

acino2020 : RT @8scoglio_nata5: Oggi ci sarà un dibattito tra chi vuole #legalizzare la #cannabis e esponenti di #FdI, partito in cui ci sono più coll… - unmagroio : RT @8scoglio_nata5: Oggi ci sarà un dibattito tra chi vuole #legalizzare la #cannabis e esponenti di #FdI, partito in cui ci sono più coll… - radionowher : RT @8scoglio_nata5: Oggi ci sarà un dibattito tra chi vuole #legalizzare la #cannabis e esponenti di #FdI, partito in cui ci sono più coll… - 8scoglio_nata5 : Oggi ci sarà un dibattito tra chi vuole #legalizzare la #cannabis e esponenti di #FdI, partito in cui ci sono più… -