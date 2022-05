Mascherine in aereo, cosa cambia da oggi in Italia e in Europa (Di lunedì 16 maggio 2022) Mascherine in aereo, da oggi lunedì 16 maggio si cambia. Stop all'obbligo in Europa ma non Italia dove bisognerà indossarla fino al 15 giugno. Secondo quanto prevede un aggiornamento delle misure di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022)in, dalunedì 16 maggio si. Stop all'obbligo inma nondove bisognerà indossarla fino al 15 giugno. Secondo quanto prevede un aggiornamento delle misure di ...

