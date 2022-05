L’anello nobiliare – sigillo e iconografia del blasone

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 16 maggio 2022) Calabria – Riceviamo un articolo molto interessante sullo Chevalier per chi ama portare al dito, ancora oggi, il proprio stemma di famiglia – Una delle forme e delle usanze più antiche di anello, ovvero ilnelChevalier, nasce nel Medioevo per affermare un potere ed ha una tradizione peculiare che aggiunge al mero aspetto estetico e ornamentale, una forte valenza simbolica che da notizie di un passato da leggere. La parte superiore è piatta e su di essa veniva inciso o scavato lo stemma o ildi famiglia. Già nell’Antico Egitto esisteva una sorta di anello-realizzato in oro, pietra o faience e veniva portato al dito di faraoni o dai notabili della società, essendo considerato un simbolo di potere. Storicamente l’origine di questo gioiello nasce dall’esigenza ...