Isola, Zequila aveva svelato il piano di Roger e Estefania? Cosa aveva rivelato a Barbara D’Urso (Di lunedì 16 maggio 2022) All’Isola dei famosi, dopo settimane di reality e convivenza forzata, cominciano ad emergere le prime vere strategie di alcuni naufraghi per rimanere in gioco e provare a vincere questa edizione del programma. LEGGI ANCHE : — Isola dei famosi, Clemente Russo lo fa prima della sfida con Roger: i fan del programma lo hanno notato. E’ regolare? Tra i sospetti maggiori c’è quello che la love story tra Roger Balduino ed Estefania Bernal sia stata pianificata a monte dai diretti interessati. D’altronde si sa che due “amanti” in un reality trovano sempre il favore delle telecamere e dei fan che giorno dopo giorno possono appassionarsi alla nascita di una nuova storia d’amore. A sostenere questa tesi, fin dall’inizio c’è stato Antonio Zequila, che è stato eliminato dopo pochi giorni ... Leggi su funweek (Di lunedì 16 maggio 2022) All’dei famosi, dopo settimane di reality e convivenza forzata, cominciano ad emergere le prime vere strategie di alcuni naufraghi per rimanere in gioco e provare a vincere questa edizione del programma. LEGGI ANCHE : —dei famosi, Clemente Russo lo fa prima della sfida con: i fan del programma lo hanno notato. E’ regolare? Tra i sospetti maggiori c’è quello che la love story traBalduino edBernal sia stata pianificata a monte dai diretti interessati. D’altronde si sa che due “amanti” in un reality trovano sempre il favore delle telecamere e dei fan che giorno dopo giorno possono appassionarsi alla nascita di una nuova storia d’amore. A sostenere questa tesi, fin dall’inizio c’è stato Antonio, che è stato eliminato dopo pochi giorni ...

Strama_manchi : RT @itsmc17: SI STANNO SMERDANDO A VICENDA E ALLA FINE AVEVA RAGIONE ZEQUILA #isola - Fabyo_68 : Comunque alla fine, Zequila aveva ragione sull'accordo fatto da Roger e Estefania, ancora quando erano in albergo.… - _elenaa_28 : RT @itsmc17: SI STANNO SMERDANDO A VICENDA E ALLA FINE AVEVA RAGIONE ZEQUILA #isola - monika88161994 : RT @contechristino: Comunque dobbiamo tutti delle scuse a Zequila che per una volta in vita sua c'aveva preso. Questi erano d'accordo dal p… - pupapeligrosah : Ho sempre creduto a Zequila. Ma poi era ovvio #isola -