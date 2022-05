In Europa dieci anni di guerra Non solo sanzioni La profezia di Orban è da brividi

(Di lunedì 16 maggio 2022) «L'immagine di un decennio disi sta aprendo davanti ai nostri occhi», segnato da «rinnovate ondate suicide del mondo occidentale». Lo ha dichiarato il primo ministro ungherese, Viktor, nel discorso di reinsediamento, secondo i media locali. Per il politico nazionalista, l'Occidente si starebbe suicidando con «il più grande programma di scambio della popolazione europea», un presunto piano che avrebbe come obiettivo sostituire la gioventù europea di religione cristiana con persone adulte e migranti di origini e fedi diverse. Ha poi parlato della «follia gender», che secondo lui considererebbe l'essere umano come creatore della propria identità, anche sessuale, e accusato poi l'di debolezza intellettuale ed errori politici. Mentre i leader dell'Unione Europea continuano il pressing per introdurre ...

SoniaLaVera : RT @tempoweb: Dieci anni di guerra, la profezia di Viktor Orban sull'Europa #viktororban #ucraina #russia #iltempoquotidiano https://t.co… - tempoweb : Dieci anni di guerra, la profezia di Viktor Orban sull'Europa #viktororban #ucraina #russia #iltempoquotidiano… - ChadOfBlackSea1 : @Misurelli77 Fanno schifo ?? parassiti che cercano di portare mezza Europa alla distruzione perché servi degli Ameri… - LoStregattoo : @VeniAbbatinali @CarloCalenda @Piu_Europa @forza_italia sai chi è un leader dieci volte meglio di calenda? emma bon… - IamBerry29 : L'Europa ?????????? ma andate a quel paese... una volta eccezionali, dieci volte da censura! Mah... #SampdoriaFiorentina #SerieA -

Il Tempo

... i rapporti tra Finlandia e Nato alla luce della nuova situazione della sicurezza ine come ... I sistemi di difesa anti aerea russi hanno neutralizzatoproiettili in arrivo su Sereda. Altri ...... fondamentale documento di riconoscimento che pone il nostro Paese a livello di altri ine ... Per tutti i cittadini maggiorenni, infine, ha una scadenza della durata dianni. Come postilla ... Dieci anni di guerra, la profezia di Viktor Orban sull'Europa «L’immagine di un decennio di guerra si sta aprendo davanti ai nostri occhi», segnato da «rinnovate ondate suicide del mondo ...Trasferta amarissima per la Fiorentina, che perde 4-1 in casa della Sampdoria e rovina una ghiotta occasione per mettersi in tasca un posto in Europa ... chiude poi in dieci per l'espulsione ...