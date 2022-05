Il bimbo di un anno ricoverato in ospedale per arresto cardiaco e in ipotermia (Di lunedì 16 maggio 2022) È arrivato in ospedale, accompagnato dalla madre, in gravissime condizioni. In ipotermia, con un arresto cardiocircolatorio in corso e non più in grado di respirare da solo. Ci sono voluti oltre 7 minuti di tentativi di rianimazione per strappare il piccolo, di circa un anno, dalla stretta tenaglia della morte. Il bimbo è ora ricoverato – e il suo stato di salute risulta essere ancora piuttosto compromesso – all’ospedale di Perugia. Gli inquirenti, nel frattempo, hanno iniziato le indagini per capire se il piccolo sia stato vittima di maltrattamenti e, in caso di riscontro positivo, da parte di chi. Perugia, bimbo di un anno ricoverato in ipotermia per arresto ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) È arrivato in, accompagnato dalla madre, in gravissime condizioni. In, con uncardiocircolatorio in corso e non più in grado di respirare da solo. Ci sono voluti oltre 7 minuti di tentativi di rianimazione per strappare il piccolo, di circa un, dalla stretta tenaglia della morte. Ilè ora– e il suo stato di salute risulta essere ancora piuttosto compromesso – all’di Perugia. Gli inquirenti, nel frattempo, hiniziato le indagini per capire se il piccolo sia stato vittima di maltrattamenti e, in caso di riscontro positivo, da parte di chi. Perugia,di uninper...

Advertising

fisco24_info : Perugia, bimbo di un anno in prognosi riservata: sul corpo fratture e tumefazioni: (Adnkronos) - Era già stato rico… - infoitinterno : Bimbo di un anno in fin di vita in ospedale, ipotesi maltrattamenti in famiglia - LocalPage3 : Perugia, bimbo di un anno in prognosi riservata: sul corpo fratture e tumefazioni - callmeilaria : RT @furbymemi01: Raga ma veramente ci aspetta un altro anno di esaurimento nervoso 24/7? Cosa non si fa per quel bimbo biondo... Lo amiamo… - neXtquotidiano : Il bimbo di un anno ricoverato in ospedale per arresto cardiaco e in ipotermia -