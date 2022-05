Giro d’Italia 2022, Guillaume Martin: “Temevo la tappa di ieri, ma sono in piena corsa per la maglia rosa” (Di lunedì 16 maggio 2022) Il Blockhaus era atteso come assoluto protagonista non solo della tappa di ieri del Giro d’Italia 2022, bensì anche dell’intera corsa rosa: c’era infatti la consapevolezza che, inevitabilmente, si sarebbe delineata una situazione ancor più chiara riguardo alla classifica generale. Non tanto per chi resta in corsa, ma piuttosto per chi ne resterà fuori già dopo una settimana (quasi e mezzo) di Giro, come Simon Yates. D’altro canto, tra chi, con la tappa di ieri, ha preso fiducia anche e soprattutto in ottica classifica generale, c’è Guillaume Martin. Il corridore francese del Team Cofidis si trova al momento (dopo nove tappe) in sesta posizione nella classifica ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 maggio 2022) Il Blockhaus era atteso come assoluto protagonista non solo delladidel, bensì anche dell’intera: c’era infatti la consapevolezza che, inevitabilmente, si sarebbe delineata una situazione ancor più chiara riguardo alla classifica generale. Non tanto per chi resta in, ma piuttosto per chi ne resterà fuori già dopo una settimana (quasi e mezzo) di, come Simon Yates. D’altro canto, tra chi, con ladi, ha preso fiducia anche e soprattutto in ottica classifica generale, c’è. Il corridore francese del Team Cofidis si trova al momento (dopo nove tappe) in sesta posizione nella classifica ...

