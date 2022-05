Gazzetta: Insigne e De Laurentiis meritano un applauso per aver deposto le armi nel giorno dell’addio (Di lunedì 16 maggio 2022) La Gazzetta dello Sport fa i complimenti a Lorenzo Insigne e al presidente De Laurentiis per come hanno gestito il giorno dell’addio del capitano allo stadio Diego Armando Maradona e al Napoli, ieri, in Napoli-Genoa. Il capitano è entrato in campo mano nella mano con il patron. Giusto mettere da parte le ruggini, deporre le armi dopo mesi di silenzi, frecciatine e mancate intese che hanno portato all’addio. “Lorenzo entra in campo tenendosi per mano col presidente De Laurentiis, dopo mesi e mesi di silenzi, frecciatine e intese non trovate, è il momento di deporre le armi e su questo tutti i protagonisti meritano un applauso”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 16 maggio 2022) Ladello Sport fa i complimenti a Lorenzoe al presidente Deper come hanno gestito ildel capitano allo stadio Diego Armando Maradona e al Napoli, ieri, in Napoli-Genoa. Il capitano è entrato in campo mano nella mano con il patron. Giusto mettere da parte le ruggini, deporre ledopo mesi di silenzi, frecciatine e mancate intese che hanno portato all’addio. “Lorenzo entra in campo tenendosi per mano col presidente De, dopo mesi e mesi di silenzi, frecciatine e intese non trovate, è il momento di deporre lee su questo tutti i protagonistiun”. L'articolo ilNapolista.

