Eriksen esce allo scoperto | “Ho un obiettivo per il futuro!”

(Di lunedì 16 maggio 2022) Christianquesta stagione è finalmente tornato in campo dopo lo spiacevole accaduto del 12 Giugno 2021 nella gara tra Danimarca e Finlandia. Il danese è tornato con tanta forza di volontà a calcare il terreno di gioco con la maglia del Brentford, che era stato appena promosso in Premier League.Brantford Tottenham L’ex Inter, ai microfoni di Viaplay, ha dichiarato “Mi piacerebbe tornare a giocare in Champions League”. Parole che fanno sicuramente intendere la fame e la voglia dia tornare su palcoscenici più importanti. Il Tottenham prova a sondare il terreno per un possibile ritorno. Dal suo ritorno in campo, il danese ha siglato 1 gol e ha fornito 4 assist in 10 gare giocate, a dimostrazione del fatto che il suo piede fatato non ha perso il suo valore. Vittorio Assenza