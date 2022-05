“Dentro la ‘regina’ e la ex” Isola dei Famosi | scoop su nuovi volti | due donne top e vivaci

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 maggio 2022) Clamorosa indiscrezione sull’dei. Sono previsti infattiarrivi e ciò che è stato comunicato nelle ultime ore è davvero inaspettato. A riferire tutto è una persona molto informata di gossip e del mondo della televisione e quindi la fonte è parecchio attendibile. Ha pubblicato infatti una breve storia Instagram, nella quale ha annunciato in un video dell’imminente approdo di due vip di tutto rispetto. Finora non erano mai usciti fuori i loro nomi e quindi è un vero e proprio colpo di scena. In attesa di dirvi tutto suiarrivi all’dei, si è saputo qualcosa in più sulle condizioni di Roger Balduino dopo l’incidente. A parlarne è stato l’inviato Alvin. Alla domanda “Se ci sono notizie di Roger?” Alvin ha spiegato “Distorsione e tutore”. Al momento, ...