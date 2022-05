De Zerbi sul futuro: “Per me sarebbe importante restare un altro anno qui, ma se arrivassero offerte dall’Italia…” (Di lunedì 16 maggio 2022) Roberto De Zerbi, allenatore dello Shaktar Donetsk, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico ha ricevuto insignito il premio “Beazrot” a Roma. Di seguito le sue parole sul futuro e su quanto successo in questa stagione. De Zerbi: “Questo premio mi rende molto orgoglioso” “I meriti sul campo vanno e vengono a seconda dei risultati, mentre questo premio mi rende molto orgoglioso. Devo felicemente condividerlo con il mio staff. Mi sento di dire che non credo che abbiamo fatto qualcosa di straordinario, ma abbiamo fatto le cose giuste, quelle che andavano fatte. Per noi è stato naturale fare quello che abbiamo fatto”. futuro – “Ho il permesso e l’invito a trovarmi un’altra squadra, ma sto aspettando. Per me sarebbe importante provare a ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Roberto De, allenatore dello Shaktar Donetsk, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico ha ricevuto insignito il premio “Beazrot” a Roma. Di seguito le sue parole sule su quanto successo in questa stagione. De: “Questo premio mi rende molto orgoglioso” “I meriti sul campo ve vengono a seconda dei risultati, mentre questo premio mi rende molto orgoglioso. Devo felicemente condividerlo con il mio staff. Mi sento di dire che non credo che abbiamo fatto qualcosa di straordinario, ma abbiamo fatto le cose giuste, quelle che andavano fatte. Per noi è stato naturale fare quello che abbiamo fatto”.– “Ho il permesso e l’invito a trovarmi un’altra squadra, ma sto aspettando. Per meprovare a ...

