Come si sta rafforzando Is in Africa (Di lunedì 16 maggio 2022) La velocità con cui lo Stato islamico sta guadagnando terreno in Africa è preoccupante, spiega una analista del settore sicurezza parlando delle dinamiche attuali di quel gruppo che un tempo controllava una parte di Siria e Iraq, sotto il Califfato di Abu Bakr al Baghdadi. "Diverse aree Africane, soprattutto al centro-nord, sono punto di rinascita del gruppo, e, visto il contesto delicato, l'evoluzione Africana è adesso il principale obiettivo della Coalizione Globale per Sconfiggere l'Isis, che nella riunione annuale fatta questa settimana a Marrakech ha riconosciuto Come il gruppo terroristico stia guadagnando rapidamente fette di territorio controllato, sfruttando lo scontento locale, spesso legato al malgoverno, per prendere il potere in regioni del Mali, del Niger e del Burkina Faso". Dopo anni di fallimenti ...

