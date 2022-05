Calciomercato Lazio | Lotito a cena con Setti | Casale la portata principale

(Di lunedì 16 maggio 2022)sarebbe stato acon il presidente del Veronaper parlare diIl mercato dellaentra nel vivo. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, mercoledì sera, dopo la finale di Coppa Italia, ci sarebbe stata unatrae il presidente del Verona. Sul piatto, ovviamente, il nome di, prima opzione per la difesa dei biancocelesti. Il Verona a gennaio aveva chiesto 10 milioni di euro cash o 15 diluiti, lanon aveva potuto affondare il colpo per i noti problemi legati all’indice di liquidità. A giugno la pista può riaprirsi ma c’è da fare attenzione alla concorrenza della Roma che ha iniziato a muovere i ...

: Lotito sarebbe stato a cena con il presidente del Verona Setti per parlare di Casale Il mercato dellaentra nel vivo. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, ...... è il tempo dell'affetto, che lega l'argentino alla Juventus, da quando l'8 agosto 2015, Paulo debuttò, proprio contro lain supercoppa, segnando il gol del 2 - 0. I biancocelesti, nel destino ...La cena sarà quella degli addii a Chiellini e Dybala, oltre che del saluto a Maurizio Sarri che torna allo Stadium con la sua Lazio. Ma il pranzo sarà a base di futuro, con il Polpo Pogba come piatto ...Sarà possibile vedere Juventus-Lazio anche su Sky, che trasmette sul satellite tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport ...