(Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. - (Adnkronos) - Si chiude, dopo una settimana di lavoro dello staff del Dipartimento Junior, lainternazionale AIC a Dakar, in, nell'ambito del Progetto Persei “Per un Sistema Educativo Inclusivo”. Ilper sensibilizzare sui diritti dei bambini, con una particolare attenzione all'integrazione delle disabilità. “Insieme, diamo unalla”: è questo il motto del video di lancio del progetto, che ha visto protagonisti i “leoni del Teranga”, i calciatori della Federazioneese ma anche tanti altri. Campioni d'inclusione, Kalidou Koulibaly a Edouard Mendy, che hanno prestato volto e immagine per rendersi protagonisti di questo progetto volto a sensibilizzare la popolazione locale sull'importanza dell'inclusione sociale delle ...

Advertising

partageleen : RT @TV7Benevento: Calcio: Aic contro la discriminazione, terminata missione di cooperazione in Senegal - - TV7Benevento : Calcio: Aic contro la discriminazione, terminata missione di cooperazione in Senegal - - sasettu11 : Inserito nel Dream Team UEFA del campionato d'Europa Under-21 2007Oscar del calcio AIC/Gran Galà del calcio AIC: 8M… - TV7Benevento : Calcio: dipartimento junior Aic porta il calcio giovanile nelle scuole di Dakar - - ParmaLiveTweet : Calcio e studio: l'AIC attesta che oltre il 7% dei giocatori è iscritto all'Università -

Il Tempo

Sono ore delicate per ilitaliano all'indomani della battaglia sul decreto Crescita , che ha visto da una parte la Figc e l'e la Lega Serie A dall'altra, a partire dai sostenitori del neopresidente Lorenzo Casini , ...... nelprofessionistico di oggi, dalla Lega Pro alla Serie A, si è alzato notevolmente il ... RICERCASU "ATLETA STUDENTE" La ricercaanalizza il numero di calciatori professionisti laureati ... Calcio: Aic contro la discriminazione, terminata missione di cooperazione in Senegal Adnkronos) – Si chiude, dopo una settimana di lavoro dello staff del Dipartimento Junior, la missione internazionale AIC a Dakar, in Senegal, nell’ambito del Progetto Persei “Per un Sistema Educativo ...Sono ore delicate per il calcio italiano all'indomani della battaglia sul decreto Crescita, che ha visto da una parte la Figc e l'Aic e la Lega Serie A dall'altra, a partire dai sostenitori del ...