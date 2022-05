Caccia aperta al solare che protegge dai raggi Uv in città (Di lunedì 16 maggio 2022) Servono cocktail di attivi che proteggono da inquinamento, radicali liberi e luce blu. E, contemporaneamente, dal sole di città. Sono l’urban tribe della skincare. Ne fanno parte soin trasparenti e colorati, che si indossano da soli o sopra altri trattamenti. E che, talvolta, mettono le basi al maquillage. Tra i nove scelti da Amica c’è innanzitutto il famoso All Day All Year di Sisley Paris. Protezione solare: sempre e per sempre Riformulazione di un must have. Si ripresenta rinnovato il top coat dei trattamenti quotidiani, che protegge la pelle dagli effetti negativi dell’esposoma. Ovvero da fattori ambientali ed endogeni, come inquinamento, raggi UV e, pure, fumo. I laboratori della Maison lo hanno reso più potente, grazie a un cocktail di principi attivi di origine vegetale, come estratti di olio di sesamo, ... Leggi su amica (Di lunedì 16 maggio 2022) Servono cocktail di attivi che proteggono da inquinamento, radicali liberi e luce blu. E, contemporaneamente, dal sole di. Sono l’urban tribe della skincare. Ne fanno parte soin trasparenti e colorati, che si indossano da soli o sopra altri trattamenti. E che, talvolta, mettono le basi al maquillage. Tra i nove scelti da Amica c’è innanzitutto il famoso All Day All Year di Sisley Paris. Protezione: sempre e per sempre Riformulazione di un must have. Si ripresenta rinnovato il top coat dei trattamenti quotidiani, chela pelle dagli effetti negativi dell’esposoma. Ovvero da fattori ambientali ed endogeni, come inquinamento,UV e, pure, fumo. I laboratori della Maison lo hanno reso più potente, grazie a un cocktail di principi attivi di origine vegetale, come estratti di olio di sesamo, ...

