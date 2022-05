Brutto incidente sulla strada tra Pomezia e Torvaianica Alta | ambulanza sul posto | lunghe code FOTO

(Di lunedì 16 maggio 2022) Ennesimosu via dilache collega l’omonimo quartiere agiù in teatro in passato di episodi analoghi. Il sinistro, che ha coinvolto almeno due veicoli, è avvenuto all’altezza della curva nei pressi della scuola. Sulsono presenti gli Agenti della Polizia Locale di, un’e un’automedica. Ingenti i danni riportati dai due veicoli, uno dei quali si trova fuorilein entrambe le direzioni, anche se le ripercussioni maggiori si registrano in direzione. Articolo in aggiornamento su Il Corriere della Città.

Advertising

GianTor9 : RT @lercionotizie: #ultimora Trentenne evita brutto incidente sul lavoro grazie al reddito di cittadinanza - rosalbacianc : @Ale49347269Ca Ci penseranno due volte prima di invitare questo zotico. Si professa “personaggio pubblico” quando d… - cricini_g : RT @lercionotizie: #ultimora Trentenne evita brutto incidente sul lavoro grazie al reddito di cittadinanza - claudia67082827 : RT @lercionotizie: #ultimora Trentenne evita brutto incidente sul lavoro grazie al reddito di cittadinanza - obscurepurple : Brutto brutto l'incidente di Rins #FrenchGP -

TriestePrima

L'ieri sera a Resiutta.ieri sera dopo le 21 a Resiutta dove un 61enne, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua Vespa cadendo e sbattendo violentemente a terra. Sul posto sono ...Unè stato registrato la notte scorsa in via Argine, nel quartiere di Ponticelli. L', avvenuto verso le 2, ha riguardato, in particolare, un'auto e una moto entrate in contatto ... Brutto schianto a Valmaura, gravissimo motociclista di 53 anni L'inviato Alvin ha in serbo aggiornamenti preoccupanti su uno dei concorrenti in gara: la situazione si fa davvero incerta.Ennesimo brutto incidente su via di Torvaianica Alta la strada che collega l’omonimo quartiere a Pomezia giù in teatro in passato di episodi analoghi. Il sinistro, che ha coinvolto almeno due veicoli, ...