Bargiggia: “Nella prossima settimana, andrà chiarita la situazione per il rinnovo di Ospina” (Di lunedì 16 maggio 2022) Mercato Napoli, parla Bargiggia Paolo Bargiggia ha fatto il punto sul mercato del Napoli ai microfoni di 1 Football Club, programma di Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 16 maggio 2022) Mercato Napoli, parlaPaoloha fatto il punto sul mercato del Napoli ai microfoni di 1 Football Club, programma di Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

lucacerchione : @MarioIlliano3 @1StationRadio @Paolo_Bargiggia Boh, non so, io riporto ciò che mi dice la mia fonte nella società,… - stile0stile1 : @Paolo_Bargiggia Ma difatti quello che mi fa incazzare è che nella contestazione ci dovrebbe essere un qualcosa di… - IRebell05 : RT @CarmineCascella: @IRebell05 @Paolo_Bargiggia @juventusfc In effetti di sfigati trovi qualcuno, e sai bene che lo sfigato nella vita cer… - CarmineCascella : @IRebell05 @Paolo_Bargiggia @juventusfc In effetti di sfigati trovi qualcuno, e sai bene che lo sfigato nella vita… - v_tavoletti : @Poker78Face @Paolo_Bargiggia @juventusfc Ma non questione di un annata male qua è questione che la squadra non ha… -