Bambino di 4 anni scomparso trovato morto dentro baule giocattolo nel quale è entrato nella notte – riposa in pace (Di lunedì 16 maggio 2022) Kache Wallis, 4 anni, è stato trovato morto in casa sua dopo essere scomparso. Come hanno confermato le autorità, pare che sia morto di asfissia. Il Bambino di Hurricane, nello Utah, è scomparso dopo che i suoi genitori lo hanno messo a letto la sera prima. In seguito la famiglia ne ha dato la segnalazione. La polizia e i volontari del posto hanno cominciato la ricerca di Kache, ma purtroppo lo hanno trovato morto dentro un piccolo baule giocattolo nella sua cameretta. BREAKING: 4-year-old Kache Wallis, reported missing from Hurricane this morning, was found dead, police say. https://t.co/hTY86con8Z— KUTV2news (@KUTV2News) July 25, 2021

