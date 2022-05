Atletica, Massimo Stano non brilla a Madrid: il Campione Olimpico è 13° nella 10 km. Fortunato 5° (Di lunedì 16 maggio 2022) Massimo Stano è tornato in gara dopo aver staccato il minimo per i Mondiali sui 35 km e dopo aver vinto i Campionati Italiani sui 20 km. Il Campione Olimpico della 20 km di marcia si è rimesso in gioco nella 10 km di Madrid, classica del tacco e punta andata in scena sulla Gran Via, nel cuore della capitale spagnola. L’azzurro è risultato meno brillante del solito ed ha concluso al 13° posto, mai realmente in gara e già staccato nel corso del primo chilometro: 40:21 il crono finale del pugliese nella gara dominata dallo svedese Perseus Karlstrom (38:42), capace di sferrare l’attacco risolutore all’interno dell’ultimo chilometro. Passaggio a vuoto per l’azzurro dopo le spettacolari vittorie di Dudince ed Alberobello. Massimo ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 maggio 2022)è tornato in gara dopo aver staccato il minimo per i Mondiali sui 35 km e dopo aver vinto i Campionati Italiani sui 20 km. Ildella 20 km di marcia si è rimesso in gioco10 km di, classica del tacco e punta andata in scena sulla Gran Via, nel cuore della capitale spagnola. L’azzurro è risultato menonte del solito ed ha concluso al 13° posto, mai realmente in gara e già staccato nel corso del primo chilometro: 40:21 il crono finale del pugliesegara dominata dallo svedese Perseus Karlstrom (38:42), capace di sferrare l’attacco risolutore all’interno dell’ultimo chilometro. Passaggio a vuoto per l’azzurro dopo le spettacolari vittorie di Dudince ed Alberobello....

Advertising

newsrunswim : RT @atleticaitalia: ???? Francesco Fortunato quinto a Madrid! ?? 10 km di marcia in 39:21 per l'azzurro, nella gara vinta dallo svedese Karls… - rinon27 : RT @atleticaitalia: ???? Francesco Fortunato quinto a Madrid! ?? 10 km di marcia in 39:21 per l'azzurro, nella gara vinta dallo svedese Karls… - atleticaitalia : ???? Francesco Fortunato quinto a Madrid! ?? 10 km di marcia in 39:21 per l'azzurro, nella gara vinta dallo svedese K… - sportface2016 : #Marcia, Massimo #Stano torna in gara a #Madrid: 10km su strada con tanti avversari di peso - Romana40 : @felicedicorsa Boh, forse non mi spiego : se sono ripetute capisco che siano da 500 o 1000m. Ma se sono allunghi no… -

Camminata al Grumello Partecipano in 176 La prima tra le donne è stata Elisa Sortini, sesta asoluta dell'Atletica Alta Valtellina. Ad ... ovvero quella di Valerio Gianatti, di Giuliano Sertori, di Massimo Scherini, Andrea Muzzillo e di ... Valdostani senza medaglie al Garda Trentino Trail - Aostasera ... davanti al grande favorito Francesco Puppi (Atletica Valle Brembana), Campione del Mondo di lunghe ... Ventiduesimo posto per Massimo Farcoz , ottantacinquesimo per Claudio Cheraz . Tra le donne, ... OA Sport Gioventù Lariana a Como Podio Il nerostellato ha dimostrato poi la sua grande passione per l’atletica, riuscendo a salire sul terzo gradino del podio nel lancio del disco. I 300 piani sono stati la specialità più gettonata ... L’atletica teramana illumina gli Studenteschi Gli atleti teramani delle scuole di 1° e 2° grado collezionano 9 vittorie individuali alle finali regionali degli Studenteschi TERAMO – Alle finali regionali Studentesche di atletica ... La prima tra le donne è stata Elisa Sortini, sesta asoluta dell'Alta Valtellina. Ad ... ovvero quella di Valerio Gianatti, di Giuliano Sertori, diScherini, Andrea Muzzillo e di ...... davanti al grande favorito Francesco Puppi (Valle Brembana), Campione del Mondo di lunghe ... Ventiduesimo posto perFarcoz , ottantacinquesimo per Claudio Cheraz . Tra le donne, ... Atletica, Massimo Stano non brilla a Madrid: il Campione Olimpico è 13° nella 10 km. Fortunato 5° Podio Il nerostellato ha dimostrato poi la sua grande passione per l’atletica, riuscendo a salire sul terzo gradino del podio nel lancio del disco. I 300 piani sono stati la specialità più gettonata ...Gli atleti teramani delle scuole di 1° e 2° grado collezionano 9 vittorie individuali alle finali regionali degli Studenteschi TERAMO – Alle finali regionali Studentesche di atletica ...