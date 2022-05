Ateneo e rettore Pinton ricordano Pierluigi Di Piazza

Leggi su udine20

(Di lunedì 16 maggio 2022) «La scomparsa di donDiaddolora profondamente tutta la comunità dell’Università di Udine» così ildell’Università di Udine, Roberto, dopo la triste notizia. «Don– spiega il– ha portato l’esempio dell’umanità, della solidarietà e dell’operosità del Friuli in tutto il mondo». Appassionato divulgatore della cultura della pace, della non violenza e della solidarietà, era parroco di Zugliano, frazione di Pozzuolo del Friuli, dove, nel 1989, fondò il Centro di accoglienza per immigrati, profughi e rifugiati politici, intitolato a Ernesto Balducci nel 1992. Centro che ha diretto e animato instancabilmente fino agli ultimi giorni con capacità, lungimiranza e grande passione. «L’accoglienza senza pregiudizi e l’attenzione verso la ...