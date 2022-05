Analisi ascolti tv 15 maggio 2022: Rai1 è amichevole, ma De Filippi non fa il botto. Fazio tiene, l’Inter batte il Cagliari, ma non il Milan (Di lunedì 16 maggio 2022) ascolti Tv al top: su Rai1 Tg1 delle 20 a 4,213 milioni e 24,98%; I Soliti Ignoti a 4,024 milioni e 20% fino alle 22.10; Tg1 delle 13.30 a 4, 019 milioni e 30,05%. Tg5 delle 20.00 a 3,7 milioni e 20,2% ascolti domenicali caratterizzati dalla presenza dello sport in tutto l’arco della giornata, il 15 di maggio, prima serata televisiva compresa. Su Dazn alle 20.45 è andata in onda Cagliari-Inter, dopo che nel preserale si era svolta Milan-Atalanta, con entrambi i match decisivi per la corsa al titolo, e con nel pomeriggio Napoli-Genoa. Sky ha trasmesso la partita delle 12.30, Bologna-Sassuolo, ma poi anche il Motomondiale e la finale degli Internazionali di tennis di Roma. Mentre su Rai2 ed Eurosport c’è stata la tappa di salita del Giro d’Italia. In questo contesto complicato in prime ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 16 maggio 2022)Tv al top: suTg1 delle 20 a 4,213 milioni e 24,98%; I Soliti Ignoti a 4,024 milioni e 20% fino alle 22.10; Tg1 delle 13.30 a 4, 019 milioni e 30,05%. Tg5 delle 20.00 a 3,7 milioni e 20,2%domenicali caratterizzati dalla presenza dello sport in tutto l’arco della giornata, il 15 di, prima serata televisiva compresa. Su Dazn alle 20.45 è andata in onda-Inter, dopo che nel preserale si era svolta-Atalanta, con entrambi i match decisivi per la corsa al titolo, e con nel pomeriggio Napoli-Genoa. Sky ha trasmesso la partita delle 12.30, Bologna-Sassuolo, ma poi anche il Motomondiale e la finale degli Internazionali di tennis di Roma. Mentre su Rai2 ed Eurosport c’è stata la tappa di salita del Giro d’Italia. In questo contesto complicato in prime ...

