Amici 21, trionfa Luigi in finalissima contro Michele (Di lunedì 16 maggio 2022) Anche un’altra edizione di Amici è giunta al termine, quest’anno con la vittoria di un cantante. I finalisti si sono sfidati nel corso dell’ultima puntata in onda su Canale 5 e in diretta. Nel corso dell’ultimo appuntamento non è mancato il primo incontro degli allievi con la stampa e ospiti d’eccezione. I sei finalisti, quattro cantanti e due ballerini, hanno fatto subito il loro ingresso in studio e di fronte loro si è aperto il led dal quale è scesa la coppa, riconsegnata da Giulia Stabile, ultima vincitrice del talent. Maria De Filippi ha fatto i complimenti a loro che sono riusciti arrivare alla puntata finale di Amici e che hanno saputo far valere il loro talento, a prescindere da quello che sarà il risultato finale. Clip Mediaset PlayGli allievi si sono sfidati all’ultima eliminazione, che ha portato allo ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 16 maggio 2022) Anche un’altra edizione diè giunta al termine, quest’anno con la vittoria di un cantante. I finalisti si sono sfidati nel corso dell’ultima puntata in onda su Canale 5 e in diretta. Nel corso dell’ultimo appuntamento non è mancato il primo indegli allievi con la stampa e ospiti d’eccezione. I sei finalisti, quattro cantanti e due ballerini, hanno fatto subito il loro ingresso in studio e di fronte loro si è aperto il led dal quale è scesa la coppa, riconsegnata da Giulia Stabile, ultima vincitrice del talent. Maria De Filippi ha fatto i complimenti a loro che sono riusciti arrivare alla puntata finale die che hanno saputo far valere il loro talento, a prescindere da quello che sarà il risultato finale. Clip Mediaset PlayGli allievi si sono sfidati all’ultima eliminazione, che ha portato allo ...

