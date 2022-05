Alessio, un malore improvviso. La sua bambina lo vede morire (Di lunedì 16 maggio 2022) “Non sto bene”.Le parole del povero Alessio di 42 anni prima di accasciarsi a terra. Il dramma a Gavardo, in provincia di Brescia. Alessio Gamba, 42 anni, originario di Bedizzole, da tempo abitava a Gavardo con la compagna. Il 10 Maggio, si è accasciato a terra mentre stava portando la sua bambina Vittoria di sette L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 16 maggio 2022) “Non sto bene”.Le parole del poverodi 42 anni prima di accasciarsi a terra. Il dramma a Gavardo, in provincia di Brescia.Gamba, 42 anni, originario di Bedizzole, da tempo abitava a Gavardo con la compagna. Il 10 Maggio, si è accasciato a terra mentre stava portando la suaVittoria di sette L'articolo proviene da Leggilo.org.

